Сколько военнообязанных находятся в розыске: ответ Сухопутных войск

"Опять же, для Национальной полиции - это не является единственной обязанностью и разыскать такое количество людей теми средствами ограниченными, которые у них есть - это тоже довольно сложно", - отметила Наталья Киндратив.

Органы Национальной полиции осуществляют розыск людей, которые не выполняют своих обязанностей или скрываются, однако этот процесс не является простым. Ограниченные ресурсы, отсутствие достаточного количества сил и средств для такой масштабной задачи создают дополнительные трудности.

В частности, для розыска привлекаются следователи и оперативные группы, которые работают в сложных условиях, пытаясь соблюдать требования законодательства.

Ситуация осложняется тем, что многие лица, находящиеся в розыске, просто не покидают свои дома. В то же время группы оповещения, которые осуществляют проверки на улицах или в общественных местах, не имеют возможности выбирать, у кого проверять документы, а у кого нет. Они действуют в соответствии с постановлением, регламентирующим их деятельность.

Такие действия не свидетельствуют об избирательном отношении или сегрегации в работе ТЦК или Национальной полиции. Они действуют с той ситуацией, которая есть на момент проведения проверок, выполняя свои обязанности в соответствии с установленными нормами и рамками.