Скільки військовозобовʼязаних перебувають у розшуку: відповідь Сухопутних військ

"Знову ж таки, для Національної поліції - це не є єдиним обовʼязком і розшукати таку кількість людей тими засобами обмеженими, які у них є - це теж доволі складно", - наголосила Наталія Кіндратів.

Органи Національної поліції здійснюють розшук людей, які не виконують своїх обов'язків або переховуються, однак цей процес не є простим. Обмежені ресурси, відсутність достатньої кількості сил та засобів для такого масштабного завдання створюють додаткові труднощі.

Зокрема, для розшуку залучаються слідчі та оперативні групи, які працюють у складних умовах, намагаючись дотримуватися вимог законодавства.

Ситуація ускладнюється тим, що багато осіб, які перебувають у розшуку, просто не покидають свої домівки. Водночас групи оповіщення, які здійснюють перевірки на вулицях або в громадських місцях, не мають можливості вибірково обирати, у кого перевіряти документи, а в кого ні. Вони діють відповідно до постанови, що регламентує їх діяльність.

Такі дії не свідчать про вибіркове ставлення або сегрегацію в роботі ТЦК або Національної поліції. Вони діють з тією ситуацією, яка є на момент проведення перевірок, виконуючи свої обов'язки відповідно до встановлених норм та рамок.