Кто должен пройти повторную ВВК и какое наказание за нарушение: объяснение ТЦК

Военнообязанные в Украине должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Это связано с изменениями в законодательство, которые отменили статус "ограниченно годный к военной службе".

Об этом заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Суспільне Полтава".

4 февраля 2025 года завершается девятимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Согласно этому документу, отдельные военнообязанные должны до этого времени повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Что изменилось в правилах прохождения ВВК

Как отметил Роман Истомин, были внесены изменения в приказ министра обороны №402, который регулирует порядок прохождения военно-врачебной экспертизы. В частности, из правового поля исключено понятие "ограниченно годный к военной службе".

Теперь статус "ограниченно годный" больше не используется. Вместо него ВВК может выносить следующие решения:

Годен к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах (высших военных учебных заведениях), учебных центрах, заведениях, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Для лиц, которые ранее имели статус "ограниченно годный", это означает обязательную повторную проверку. После повторного осмотра их могут признать либо годными к службе, либо ограниченно годными к выполнению определенных задач.

Новые категории годности

Приказ Минобороны №402 определяет такие категории годности к службе:

Пригоден к военной службе.

Пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи и т.д.

Временно непригоден.

Непригоден к военной службе.

Эти изменения касаются не только военнообязанных, но и призывников и военнослужащих.

Ответственность за непройденную ВВК

В случае игнорирования требования повторно пройти ВВК до 4 февраля, на лиц, подлежащих проверке, может быть наложен штраф в соответствии со статьей 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размер штрафа составляет от 17 000 до 25 500 гривен.