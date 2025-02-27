Сколько военнообязанных должны пройти повторно ВВК: ответ Генштаба

В Украине продолжается цифровизация процедур воинского учета, в том числе и процесса прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Закон устанавливает обязанность граждан самостоятельно обратиться в территориальные центры комплектования или соответствующие уполномоченные органы для получения направления на медицинское обследование. Это можно сделать также через электронный кабинет призывника или мобильное приложение "Резерв+".

По данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, сейчас более 1,5 миллиона военнообязанных подлежат медицинскому переобследованию. Процедура осуществляется согласно порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины. Это ключевой этап в формировании мобилизационного резерва и обеспечении боеспособности Вооруженных Сил Украины.

Для "ограниченно годных" перенесен дедлайн прохождения ВВК

Напомним, в 2024 году в Украине отменили статус "ограниченно годный" к военной службе. В связи с этим граждане, которые имели статус ограниченно годных, должны были повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года.

Недавно Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №12457 о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно годными" на четыре месяца. Таким образом сроки прохождения ВВК были продлены до 5 июня 2025 года.