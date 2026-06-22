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"Пусть попробуют": Пивненко оценил, сколько военных нужно РФ для наступления из Беларуси

20:36 22.06.2026 Пн
2 мин
Сценарий атаки с севера остается возможным, но есть важное условие
aimg Мария Науменко
"Пусть попробуют": Пивненко оценил, сколько военных нужно РФ для наступления из Беларуси Фото: командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко (t.me/Pivnenko_NGU)
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Несмотря на активность российских сил у северной границы, в Украине считают, что для масштабного наступления из Беларуси Кремлю придется задействовать гораздо больше ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Интерфакс-Украина" с командующим Национальной гвардией Украины генерал-майором Александром Пивненко.

По его словам, главной целью возможных действий противника на севере может стать попытка растянуть украинские силы и создать условия для продвижения вглубь территории страны.

"Основная задача врага - растянуть наши силы, чтобы быстрее продвигаться вглубь территории. Но для этого тоже нужны силы - пусть найдут 70 тысяч военнослужащих, которые смогут действовать, - пусть попробуют. А мы будем стараться, чтобы они их не нашли", - заявил Пивненко.

Командующий НГУ отметил, что российский центр специального назначения "Сенеж" уже работает вблизи украинской границы на Черниговском направлении.

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"Не уверен, что они так быстро организуются, ведь у РФ есть определенные проблемы на Покровском направлении - мы уничтожаем много их пехоты", - подчеркнул генерал-майор.

Пивненко добавил, что подразделения Нацгвардии вместе с другими компонентами Сил обороны продолжают выполнять задачи на пограничных направлениях. Особое внимание уделяется беспилотникам и круглосуточному мониторингу ситуации.

"Скажу так: если есть опасения, что противник планирует выйти на севере нашей страны - Черниговском или Чернобыльском направлении, - мы к этому готовы. 2022 год здесь уже не повторится", - подчеркнул он.

Тема возможного участия Беларуси в войне вновь оказалась в центре внимания на фоне новых заявлений украинской и белорусской сторон.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что украинские военные уже определили сотни потенциальных целей на территории Беларуси, тогда как белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил нанести удар по "очень серьезной" цели в Украине.

Несмотря на это, аналитики ISW пока не видят признаков подготовки нового наземного наступления с территории Беларуси.

В то же время Россия может использовать её для ударов по западным областям Украины.

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