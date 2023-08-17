Сколько войск Россия сосредоточила под Купянском: оценка эксперта

Он рассказал, что под Купянском сейчас расположились военные из состава 1-й гвардейской танковой армии, 6-й общевойсковой армии и ряда частей и подразделений 11-го армейского корпуса Балтийского флота. По мнению Селезнева, это лучшие силы российской армии.

"По данным примерно месячной давности, более свежих нет, личного состава - до 50 000, около 400 танков, 650 бронемашин, почти 250 артиллерийских систем и 125 единиц РСЗО. То есть очень мощная группировка, особенно артиллерийская компонента", - добавил Селезнев.

Он отметил, что приблизительно такое же количество солдат россияне применяли для захвата Бахмута. Но сейчас ситуация несопоставима, поскольку Бахмутскую крепость штурмовали в основном бывшие заключенные ЧВК "Вагнера", а под Купянском работают профессиональные военные, считает Селезнев.

Ситуация под Купянском

Напомним, украинские военные последнее время находятся в обороне на Купянском направлении. Враг пытается продвигаться там и проводит постоянные штурмы.

Как отмечали вчера в Главном управлении разведки Минобороны Украины, противник не имеет успеха под Купянском, несмотря на попытки наступать.

Более детально о ситуации на Купянском направлении можете узнать в материале РБК-Украина.