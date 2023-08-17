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Сколько войск Россия сосредоточила под Купянском: оценка эксперта

Иллюстративное фото: эксперт оценил, сколько войск Россия сосредоточила под Купянском (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Российские оккупанты могли сосредоточить под Купянском Харьковской области около 50 тысяч своих солдат. Там находятся профессиональные военные.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Он рассказал, что под Купянском сейчас расположились военные из состава 1-й гвардейской танковой армии, 6-й общевойсковой армии и ряда частей и подразделений 11-го армейского корпуса Балтийского флота. По мнению Селезнева, это лучшие силы российской армии. 

"По данным примерно месячной давности, более свежих нет, личного состава - до 50 000, около 400 танков, 650 бронемашин, почти 250 артиллерийских систем и 125 единиц РСЗО. То есть очень мощная группировка, особенно артиллерийская компонента", - добавил Селезнев. 

Он отметил, что приблизительно такое же количество солдат россияне применяли для захвата Бахмута. Но сейчас ситуация несопоставима, поскольку Бахмутскую крепость штурмовали в основном бывшие заключенные ЧВК "Вагнера", а под Купянском работают профессиональные военные, считает Селезнев. 

Ситуация под Купянском

Напомним, украинские военные последнее время находятся в обороне на Купянском направлении. Враг пытается продвигаться там и проводит постоянные штурмы. 

Как отмечали вчера в Главном управлении разведки Минобороны Украины, противник не имеет успеха под Купянском, несмотря на попытки наступать. 

Более детально о ситуации на Купянском направлении можете узнать в материале РБК-Украина

 

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