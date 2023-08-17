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Скільки військ Росія зосередила під Куп'янськом: оцінка експерта

Ілюстративне фото: експерт оцінив, скільки військ Росія зосередила під Куп'янськом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Російські окупанти могли зосередити під Куп'янськом Харківської області близько 50 тисяч солдатів. Там знаходяться професійні військові.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

Він розповів, що під Куп'янськом зараз розташувалися військові зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, 6-ї загальновійськової армії та низки частин і підрозділів 11-го армійського корпусу Балтійського флоту. На думку Селезньова, це найкращі сили російської армії.

"За даними приблизно місячної давності, свіжіших немає, особового складу - до 50 000, близько 400 танків, 650 бронемашин, майже 250 артилерійських систем і 125 одиниць РСЗВ. Тобто дуже потужне угруповання, особливо артилерійська компонента", - додав Селезньов.

Він зазначив, що приблизно таку ж кількість солдатів росіяни застосовували для захоплення Бахмута. Але зараз ситуація непорівнянна, оскільки Бахмутську фортецю штурмували в основному колишні в'язні ПВК "Вагнера", а під Куп'янськом працюють професійні військові, вважає Селезньов.

Ситуація під Куп'янськом

Нагадаємо, українські військові останнім часом перебувають в обороні на Куп'янському напрямку. Ворог намагається просуватися там та проводить постійні штурми.

Як зазначали вчора у Головному управлінні розвідки Міноборони України, противник не має успіху під Куп'янськом, незважаючи на спроби наступати.

Більш детально про ситуацію на Куп'янському напрямку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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