Украинцы стали больше опасаться падения гривны и роста цен

В октябре 2023 года индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 2,8 пункта и составляет 79,9 п. Украинцы стали больше опасаться безработицы, падения гривны и роста цен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,4 п. и составляет 123,8 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,3 п. и составляет 185,8 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 4,8 п. и составляет 158,6 п.

"В октябре 2023 года наблюдается продолжение негативной динамики индекса потребительских настроений в Украине. Кроме этого, наблюдается также уменьшение индекса экономических ожиданий. Также произошло увеличение индекса девальвационных ожиданий. При этом индекс текущего положения без значительных изменений по сравнению с сентябрем 2023 года. В целом население Украины имеет более негативные ожидания, чем год назад, однако лучшее текущее положение", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Ожидание роста курса доллара

Финансовые аналитики, предприятия, банкиры и население ожидают курс доллара в течение следующих 12 месяцев на уровне 40 гривен за доллар или выше.

Правительство заложило в бюджете курс на конец 2024 года на уровне 42,1 грн/доллар, то есть ожидается рост более 10%.