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В Украине расширят программу помощников ветеранов. В каких областях будет работать проект

Украина, Вторник 10 октября 2023 18:03
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В Украине расширят программу помощников ветеранов. В каких областях будет работать проект Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины сегодня, 10 октября, расширило проект помощника ветерана на еще шесть регионов. Также были выделены дополнительные 44,2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Новая ветеранская политика - это внимание и уважение к каждому защитнику. Ключевым является институт помощника ветеранов. Он будет помогать в трудоустройстве, обучении и в социальной защите людей, вернувшихся с войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проект запущен в четырех регионах: Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.

"Правительство сегодня расширяет этот проект еще на 6 регионов: Закарпатскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Киевскую область и на город Киев. И направляем на его реализацию 44,2 млн гривен", - сказал глава правительства.

Шмыгаль пояснил, что 550 помощников ветерана будут работать в общинах и иметь непосредственный контакт с защитниками и защитницами. В перспективе правительство планирует увеличить количество помощников до 15 тысяч. Это позволит охватить всех, кто нуждается в консультациях и поддержке.

Помощь ветеранам в Украине

На фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины Министерство социальной политики приступило к внедрению ряда проектов, направленных на оказание помощи военным и ветеранам.

Заявление на участие в проекте помощника ветерана можно подать на платформе "е-Ветеран". В Минреинтеграции сообщили, что отобранные участники будут направлены на обучение, повышение квалификации и трудоустройства в одной из территориальных общин.

Недавно Шмыгаль сказал, что правительство Украины запускает новые экспериментальные проекты, касающиеся военнослужащих ВСУ и ветеранов.

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