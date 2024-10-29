Сколько украинских детей пропало без вести: в МВД назвали официальную статистику

В Украине более 1700 детей считают пропавшими без вести. Соответствующие данные внесены в Единый реестр пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко в эфире телемарафона.

По его словам, всего в Едином реестре пропавших без вести указано более 52 тысяч людей.

"И если говорить непосредственно о записях в реестре, то более 1700 детей по состоянию на сегодняшний день учтены в реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - подчеркнул Тимченко.

Он напомнил, что украинцы могут передать информацию в реестр через подразделения Нацполиции. После этого представители Секретариата уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, проверяют данные и вносят их Реестр.