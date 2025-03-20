Сколько украинцев чувствуют себя счастливыми и от чего это зависит: опрос КМИС

1В конце 2024 года большинство населения (58%) Украины считали себя счастливыми. Еще 25% респондентов ответили "и да, и нет", что отражает неоднозначность их отношения к собственному счастью.

В то же время, 16% респондентов отметили, что они несчастливы или скорее несчастливы.

"Эти цифры показывают, что несмотря на войну и вызовы, с которыми сталкивается общество, большинство украинцев счастливы, только каждый шестой украинец чувствует себя несчастливым, счастливых более чем втрое больше, чем несчастливых", - говорится в сообщении.

В декабре 2021 года, накануне вторжения, 71% украинцев считали себя счастливыми, а 15%, наоборот, не считали себя таковыми. До декабря 2023 года, несмотря на два года полномасштабной войны, показатели оставались практически такими же. На третий год войны, в 2024 году уровень счастья снизился с 69% до 58% Такой уровень счастья был в Украине в период с 2012 по 2017 год.

По данным КМИС, зависимость уровня счастья от уровня благосостояния практически линейная - среди бедных счастливы только 38%, а среди обеспеченных - вдвое больше, 77%.

С возрастом уровень счастья в Украине уменьшается. Это существенно отличает Украину от большинства европейских стран, Великобритании и США, где счастье U-образно связано с возрастом - молодые счастливые, дальше уровень счастья уменьшается и является минимальным в возрасте примерно 40 лет, а затем снова растет. В декабре 2024 в Украине среди людей в возрасте до 40 лет счастливыми были 64%, а после 70 лет 54% опрошенных.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 2-10 декабря 2024 года среди 1509 респондентов.