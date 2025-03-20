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Скільки українців відчувають себе щасливими та від чого це залежить: опитування КМІС

Україна, Четвер 20 березня 2025 14:21
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Скільки українців відчувають себе щасливими та від чого це залежить: опитування КМІС Фото: Більшість українців вважають себе щасливими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці 2024 року більшість населення (58%) України вважали себе щасливими. Ще 25% респондентів відповіли "і так, і ні", що відображає неоднозначність їхнього ставлення до власного щастя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.

Водночас, 16% респондентів зазначили, що вони нещасливі або скоріше нещасливі.

Скільки українців відчувають себе щасливими та від чого це залежить: опитування КМІС

"Ці цифри показують, що попри війну та виклики, з якими стикається суспільство, більшість українців є щасливими, лише кожен шостий українець відчуває себе нещасливим, щасливих більш ніж втричі більше, ніж нещасливих", - йдеться в повідомленні.

У грудні 2021 року, напередодні вторгнення, 71% українців вважали себе щасливими, а 15%, навпаки, не вважали себе такими. До грудня 2023 року, попри два роки повномасштабної війни, показники лишалися практично такими ж самими. На третій рік війни, у 2024 рівень щастя знизився з 69% до 58% Такий рівень щастя був в Україні у період з 2012 до 2017 року.

Скільки українців відчувають себе щасливими та від чого це залежить: опитування КМІС

За даними КМІС, залежність рівня щастя від рівня добробуту практично лінійна - серед бідних щасливі лише 38%, а серед забезпечених - вдвічі більше, 77%.

Скільки українців відчувають себе щасливими та від чого це залежить: опитування КМІС

З віком рівень щастя в Україні зменшується. Це суттєво відрізняє Україну від більшості європейських країн, Великобританії та США, де щастя U-образно пов’язана з віком - молоді найщасливіші, далі рівень щастя зменшується і є мінімальним у віці приблизно 40 років, а потім знов зростає. У грудні 2024 в Україні серед людей у віці до 40 років щасливими були 64%, а після 70 років 54% опитаних.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 2-10 грудня 2024 року серед 1509 респондентів.

Нагадаємо, у 2024 році Україна опустилася на 111-те місце у Всесвітньому рейтингу щастя.

За даними КМІС, 2024 року 87% українців потрапляли щонайменше в одну стресову ситуацію. Найчастіше це були обстріли та бомбардування.

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