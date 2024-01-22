Сколько украинцев проживает на этнических землях в РФ и почему на них мало надежд: ответ историка

Президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации.

В объяснении говорится, что Россия на протяжении веков подавляла украинцев, стирая национальную идентичность и нарушая их права, в частности, на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине. Сегодня это территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Сколько украинцев проживает на этнических землях в Российской Федерации

Старший научный сотрудник Национального музея истории Украины во Второй Мировой войне Роман Кабачий пояснил, что Восточная Слобожанщина вполне могла войти в состав украинского государства в 1917-1921 годах, если бы его удалось сохранить.

Согласно переписи 1926 года, в ряде районов доминировало украинское население, но уже в 1930-х началась активная русификация, и процент людей, считавших себя украинцами, постоянно падал до наших дней

После ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году царское правительство переселило часть казаков на отвоеванные в Османской империи земли между рекой Кубань и Азовским морем.

За короткое время туда выехали почти 25 тысяч украинских казаков с семьями, которые создали 40 шалашей, входивших в Черноморское войско.

"Общались кубанские казаки на украинском языке и соответственно идентифицировали себя как украинцев. По переписи, проведенной в царской России в 1897 году, в Кубанской области проживало более 900 тысяч украинцев, которые составляли 47,4% процента населения. В крае это была самая большая этническая группа", - пишет Кралюк.

По состоянию на 1926 год украинцы составляли 66,58% населения (более 3 млн. человек). Однако в 1932-1933 годах украинизация свернулась, обучение в школах и делопроизводство резко перевели на русский язык. Кубань заселили россиянами с севера, украинский говор начал трактовать как "казацкую болтовню" и якобы диалект русского языка.

Официально украинцы в Краснодарском крае сейчас составляют около 1%.

На сегодняшний день трудно сказать, сколько этнических украинцев проживают на Стародубщине, Кубани, Восточной Слобожанщине и тому подобное. К моменту распада СССР насчитывалось около 4 млн, а в последней переписи украинцами себя назвали 1-1,5 млн.

Почему не стоит надеяться на украинцев, проживающих на этнических землях в России

В свое время Москва взяла под контроль казацкое возрождение и навязала стереотипы русского мира. Учитывая это, Кабачий отметил, что неудивительно, что в 2014 году многие "кубанские казаки" поддержали российское вторжение в Крым и на Донбасс.

По его словам, многие из таких "украинцев" в составе российской армии воюют против Украины.

"Попробуй с ними поговорить, они давно отреклись от Родины. Это люди постимперии, и с ними невозможно работать", - добавил он.

Множественное гражданство в Украине

Напомним, сегодня Зеленский сообщил, что внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве.

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