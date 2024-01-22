Скільки українців проживає на етнічних землях в РФ і чому на них мало надій: відповідь історика

Президент Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації.

У поясненні йдеться, що Росія протягом століть пригнічувала українців, стираючи національну ідентичність та порушуючи їхні права, зокрема на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині. Сьогодні це території Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей та Краснодарського краю.

Скільки українців проживає на етнічних землях в Російській Федерації

Старший науковий співробітник Національного музею історії України у Другій Світовій війні Роман Кабачій пояснив, що Східна Слобожанщина цілком могла увійти до складу української держави у 1917-1921 роках, якби її вдалося зберегти.

Згідно з переписом 1926 року, у низці районів домінувало українське населення, але вже у 1930-х почалася активна русифікація, і відсоток людей, які вважали себе українцями, постійно падав аж до наших днів

Після ліквідації Запорізької Січі в 1775 царський уряд переселив частину козаків на відвойовані в Османської імперії землі між річкою Кубань і Азовським морем.

За короткий час туди виїхали майже 25 тисяч українських козаків із сім'ями, які створили 40 куренів, що входили до Чорноморського війська.

"Спілкувались кубанські козаки українською мовою і відповідно ідентифікували себе як українців. За переписом, проведеним у царській Росії в 1897 році, у Кубанській області проживало понад 900 тисяч українців, які становили 47,4% відсотка населення. У краї це була найбільша етнічна група ", - пише Кралюк.

Станом на 1926 рік українці становили 66,58% населення (понад 3 млн осіб). Проте у 1932-1933 роках українізація згорнулася, навчання у школах та діловодство різко перевели на російську мову. Кубань заселили росіянами з півночі, українську говірку почали трактувати як "козацьку балачку" та нібито діалект російської мови.

Офіційно українці у Краснодарському краї нині становлять близько 1%.

На сьогодні важко сказати, скільки етнічних українців проживають на Стародубщині, Кубані, Східній Слобожанщині тощо. На момент розпаду СРСР налічувалося близько 4 млн, а в останньому переписі українцями себе назвали 1-1,5 млн.

Чому не варто сподіватись на українців, що проживають на етнічних землях у РФ

Свого часу Москва взяла під контроль козацьке відродження та нав'язала стереотипи "русского мира". З огляду на це Кабачій зауважив, що не дивно, що у 2014 році багато "кубанських козаків" підтримали російське вторгнення до Криму та на Донбас.

За його словами, багато хто з таких "українців" у складі російської армії воює проти України.

"Спробуй з ними поговорити, вони давно зреклися Батьківщини. Це люди постімперії, і з ними неможливо працювати", - додав він.

Множинне громадянство в Україні

Нагадаємо, сьогодні Зеленський повідомив, що внесе в Раду законопроект про множинне громадянство.

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