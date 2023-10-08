Сколько украинцев пострадало из-за боевых действий в Израиле: ответ МИД

В Израиле продолжает работать оперативный штаб для украинцев. За минувшие сутки дипломаты разыскали одного гражданина, пропавшего на юге Израиля. Помогли семье уехать из города Ашкелон, где продолжаются бои. Нашли временное жилье для двух семей на фоне отмененных авиарейсов. В целом оперативный штаб обработал 80 обращений украинцев.

Николенко подтвердил, что МИД пока устанавливает информацию о якобы гибели украинки.

"Продолжается работа по получению официального подтверждения возможной смерти 1 гражданки Украины. Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала", - отмечает спикер.

Также МИД держит связь с находящимися в Секторе Газа украинцами, разрабатывает маршруты для возможного выезда.

Украинцы могут обратиться на "горячие линии" в случае возникновения критической ситуации:

Сколько человек пострадали из-за событий в Израиле

Напомним, вчера боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, а также ударили ракетами по многим городам. Позже израильская армия (ЦАХАЛ) ответила такими же ударами по территории сектора Газа.

Ночью обстрелы повторились, а утром группировка "Хезболла" ударила по северу Израиля. ЦАХАЛ нанес ответные удары.

По последним данным Министерства здравоохранения Израиля, ранения получили 1864 человека. Сотни человек считаются погибшими. Также подтверждена гибель 26 военнослужащих Израиля.

В свою очередь в секторе Газа заявляют о по меньшей мере 256 погибших палестинцах. Еще 1800 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что гражданка Украины могла погибнуть в результате боевых действий в Израиле.