Израиль заявил об ответных ударах по Ливану
Израильские войска заявили, что Ливан нанес удары по их территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ.
Силы обороны Израиля заявили, что с утра ударили артиллерией по Ливану. Как отмечают в Израиле, этому предшествовали минометные обстрелы со стороны Ливана.
Позже ЦАХАЛ заявил, что ударил беспилотником по инфраструктуре боевиков "Хезболлы" в районе горы Хар-Довна на израильско-ливанской границе.
"Армия обороны Израиля приняла подготовительные меры к такого рода возможностям и продолжит действовать во всех регионах и в любое время, чтобы обеспечить безопасность израильских гражданских", - говорится в сообщении.
Добавим, что группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрел израильской территории. Боевики заявляют, что обстреляли военные позиции в районе спорной территории у границы с Ливаном.
Что известно о ситуации в Израиле
Утром 7 октября ХАМАС массированно ударил ракетами по югу и центру Израиля из Сектора Газа. Боевики прорвали границу и вошли в несколько населенных пунктов на юге Израиля.
К вечеру израильские военные вернули под контроль свои земли, а также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.
При этом израильские власти подчеркивают, что страна "в состоянии длительной войны", и обещает отомстить боевикам.
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