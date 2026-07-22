Сколько украинцев поддерживают увольнение Сырского: результаты опроса

20-21 июля 2026 состоялся новый репрезентативный опрос населения Украины.

Он был завершен еще до того, как президент Владимир Зеленский уволил Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

Как оказалось, отставку экс-головкома поддержали более половины опрошенных украинцев - 55%.

Что также интересно, против увольнения выступили 15% респондентов.

Еще 19% заявили, что относятся безразлично к этому вопросу, а 11% граждан выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

Кстати, в рейтинге доверия украинцев Сырский находится на шестой позиции с 23%.

Как сам Сырский отреагировал на решение Зеленского

Бывший главком впервые прокомментировал свою отставку утром 22 июля.

Он заявил, что продолжит бороться за победу Украины в войне с Россией, несмотря на потерю должности.

Сырский напомнил, что последние 12 лет своей жизни посвятил фронту и защите страны от оккупантов.

Также экс-главком отметил, что в этом году под его командованием было освобождено 700 квадратных километров.

"Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления - с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как уничтожать врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено", - обратился Сырский к Драпатому.