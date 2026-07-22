Сколько украинцев поддерживают увольнение Сырского: результаты опроса

Большинство украинцев поддерживают отставку Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Rating Group.
20-21 июля 2026 состоялся новый репрезентативный опрос населения Украины.
Он был завершен еще до того, как президент Владимир Зеленский уволил Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.
Как оказалось, отставку экс-головкома поддержали более половины опрошенных украинцев - 55%.
Что также интересно, против увольнения выступили 15% респондентов.
Еще 19% заявили, что относятся безразлично к этому вопросу, а 11% граждан выбрали вариант "затрудняюсь ответить".
Кстати, в рейтинге доверия украинцев Сырский находится на шестой позиции с 23%.
Бывший главком впервые прокомментировал свою отставку утром 22 июля.
Он заявил, что продолжит бороться за победу Украины в войне с Россией, несмотря на потерю должности.
Сырский напомнил, что последние 12 лет своей жизни посвятил фронту и защите страны от оккупантов.
Также экс-главком отметил, что в этом году под его командованием было освобождено 700 квадратных километров.
"Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления - с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как уничтожать врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено", - обратился Сырский к Драпатому.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 июля Зеленский объявил об увольнении Сырского от должности главкома ВСУ.
Кроме того, в этот же день глава государства выбрал Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.
Также стало известно, что Зеленский предложил Федорову новую должность.