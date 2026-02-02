RU

Сколько украинцев поддерживают удары по России: новые результаты опроса

Фото: пожар на российской нефтебазе (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

Большинство украинцев (90%) продолжают считать, что Украина должна наносить удары по территории России. Среди них доля тех, кто ограничивается военными целями, упала.

Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС)

В феврале 2023 года 90% респондентов поддерживали удары по территории РФ. В январе 2026 года этот показатель остался неизменным - 90% украинцев считают это целесообразным.

Изменения в отношении к целям ударов

В то же время изменились взгляды на то, какие именно объекты следует поражать:

  • В 2023 году 38% поддерживали удары только по военным объектам, в 2026 году их доля сократилась до 10%.

  • Зато 80% опрошенных сейчас считают, что удары должны наноситься не только по военным целям, но и по другим объектам - это существенный рост с 52% в 2023 году.

Более подробно о целях

  • 7% опрошенных поддерживают удары по военной и нефтегазовой инфраструктуре России.

  • 48% добавляют к этому еще и энергетические объекты.

  • 25% считают, что удары могут распространяться и на гражданское население РФ - по сравнению с 13% в 2023 году.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 23 по 29 января 2026 года методом телефонных интервью по случайной выборке мобильных номеров среди 1003 респондентов в возрасте от 18 лет.

Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года

 

 

Украина вернула войну на территорию РФ

Как известно, в 2025 году Украина фактически перенесла войну на территорию России. В течение года были осуществлены сотни атак по военным целям в РФ, в частности по аэродромам, нефтеперерабатывающим заводам и объектам военно-промышленного комплекса.

Одной из самых масштабных стала операция "Паутина", во время которой СБУ удалось повредить и уничтожить десятки российских военных самолетов.

Кроме этого, удары по нефтегазовой инфраструктуре нанесли серьезный удар по российской нефтепромышленности, что в отдельных регионах привело к дефициту топлива.

