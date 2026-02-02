Сколько украинцев поддерживают удары по России: новые результаты опроса

В феврале 2023 года 90% респондентов поддерживали удары по территории РФ. В январе 2026 года этот показатель остался неизменным - 90% украинцев считают это целесообразным.

Изменения в отношении к целям ударов

В то же время изменились взгляды на то, какие именно объекты следует поражать:

В 2023 году 38% поддерживали удары только по военным объектам, в 2026 году их доля сократилась до 10%.

Зато 80% опрошенных сейчас считают, что удары должны наноситься не только по военным целям, но и по другим объектам - это существенный рост с 52% в 2023 году.

Более подробно о целях

7% опрошенных поддерживают удары по военной и нефтегазовой инфраструктуре России.

48% добавляют к этому еще и энергетические объекты.

25% считают, что удары могут распространяться и на гражданское население РФ - по сравнению с 13% в 2023 году.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 23 по 29 января 2026 года методом телефонных интервью по случайной выборке мобильных номеров среди 1003 респондентов в возрасте от 18 лет.

Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года