Великобритания передала Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2

Великобритания уже передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в письменных ответах заместителя министра обороны Британии Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба".

"Мы отправили в Украину тысячи комплектов снарядов для Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем давать комментарии относительно показателей использования поставленных комплектов", - сообщил Хиппи.

Отвечая на вопрос, где будут использоваться эти снаряды, замминистра сообщил, что танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном уже контролируются ВСУ и британское Минобороны не отслеживает места, где эти снаряды применяются.

Также Хиппи отметил, что Британия не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения войны в Украине.