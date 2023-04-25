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Великобритания передала Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2

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Вторник 25 апреля 2023 20:18
Великобритания передала Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 Фото: танк Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Великобритания уже передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в письменных ответах заместителя министра обороны Британии Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба".

"Мы отправили в Украину тысячи комплектов снарядов для Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем давать комментарии относительно показателей использования поставленных комплектов", - сообщил Хиппи.

Отвечая на вопрос, где будут использоваться эти снаряды, замминистра сообщил, что танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном уже контролируются ВСУ и британское Минобороны не отслеживает места, где эти снаряды применяются.

Также Хиппи отметил, что Британия не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения войны в Украине.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Великобритания предоставит Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2.

Добавим, 27 марта министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину уже прибыли британские Challenger 2.

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