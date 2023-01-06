Сколько украинских военных прошли обучение в США: ответ Пентагона

В США прошли обучение уже более 3,1 тысячи украинских военных, начиная с апреля 2022 года. В общей сложности за границей были подготовлены 12 тысяч солдат и офицеров ВСУ.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Если смотреть в целом на международные усилия по подготовке украинских сил, то я бы оценил количество прошедших подготовку примерно в 12 тысяч человек, включая тех, кто проходил коллективное обучение в других странах", - заявил Райдер.

По его словам, через пару недель стартует подготовка украинцев на батальонном уровне. Ежемесячно будут обучаться около 500 человек.