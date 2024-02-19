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Победитель выборов в Нидерландах раскритиковал украинских беженцев

Нидерланды, Понедельник 19 февраля 2024 13:24
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Победитель выборов в Нидерландах раскритиковал украинских беженцев Фото: Герт Вилдерс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские беженцы приезжают в Нидерланды ради бесплатного жилья и рабочих мест, а не из-за того, что спасаются от войны.

Об этом заявил победитель выборов в Нидерландах Герт Вилдерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Twitter.

"Украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС - не из-за войны, а из-за бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест", - написал он.

Вилдерс также добавил, что из-за этого "Нидерланды снова стали деревенским дурачком Европы".

Как отмечает Bloomberg, с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину 24 февраля 2022 года Нидерланды, страна с населением почти 18 млн человек, выдали разрешения примерно 140 тысячам украинских беженцев. По данным Евростата, страна приняла меньше украинских беженцев в процентах от своего населения, чем некоторые другие члены Европейского Союза, включая Германию, Австрию и Ирландию.

Победитель выборов в Нидерландах раскритиковал украинских беженцев

Позиция Нидерландов

Вилдерс уже давно сосредоточился на антимиграционной программе, которая стала заметной темой в ходе предвыборной кампании. Его комментарии резко противоречат нынешней позиции уходящего правительства Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте, который был ключевым союзником Украины.

Рютте стал фаворитом на пост главы НАТО, после того, как Йенс Столтенберг уйдет в отставку в этом году.

Вилдерс, который в настоящее время пытается сформировать правое коалиционное правительство после своей шокирующей победы на выборах 22 ноября, ранее утверждал, что Нидерланды должны сократить свою военную поддержку Украины.

Нидерланды также отправили в Киев важные системы противовоздушной обороны и берут на себя ведущую роль в обучении украинских пилотов работе на истребителях F-16.

Российские телеканалы приветствовали успех Вилдерса на выборах как победу Москвы, учитывая его предыдущую похвалу президенту Владимиру Путину.

Однако недавно Вилдерс отступил, столкнувшись с критикой по поводу его позиции в отношении России. В декабре он заявил, что не является "другом России" и считает Москву агрессором.

В пятницу Вилдерс назвал смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального "ужасной" новостью. Он умер "в варварской исправительной колонии варварского режима", сказал Вилдерс.

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 31 декабря 2023 года было зафиксировано по всему миру 6,357 млн беженцев из Украины (5,954 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,404 млн за пределами Европы).

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