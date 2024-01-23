Сколько украинские беженцы платят за жилье в Чехии: исследование

Согласно результатам исследования пражского отделения Международной организации по миграции (МОМ), почти половина украинских беженцев в Чехии более 30% своего дохода тратят на жилье. В Праге такие расходы почти у 60% людей. Опрос проводился с августа по сентябрь 2023 года.

В среднем семья бежавшихв от войны отдает 17 200 чешских крон (28,3 тыс. грн) в месяц за аренду квартиры, а за комнату в общежитии – 8 300 чешских крон (13,6 тыс. грн). Наибольшая стоимость арендуемого жилья составляла 38 тысяч чешских крон (62,6 тыс. грн), наименьшая – 5 тысяч чешских крон (8237 грн). За комнату респонденты платили максимум 24 тысячи крон (39,5 грн), а меньше всего – 1000 крон (1647 грн).

Три четверти опрошенных оплачивали жилье самостоятельно. В арендованных квартирах жили в общей сложности 56% респондентов, остальные беженцы – в общежитиях или гостиницах.

При поиске жилья беженцы сталкивались со такми проблемами: нехватка квартир для аренды, отсутствие средств на аренду и залог, неоднократные отказы владельцев жилья.

Украинские беженцы не могут претендовать на субсидию на жилье, только на гуманитарную помощь. Эту гуманитарную помощь получают только семьи с доходом ниже прожиточного минимума и установленными расходами на жилье. Доступ к чешской системе социальной помощи украинцам может быть открыт в следующем году после ее цифровизации и реформы льгот.

Согласно опросу, трети беженцев не хватает доходов на покрытие ежедневных расходов. Среди тех, у кого есть работа, денег не хватает четвертой части опрошенных. Поэтому нередко беженцы работают сверхурочно или без договора. Некоторые из опрошенных рассказали о кредитах. Наибольшую проблему с деньгами назвали люди старше 65 лет (87% опрошенных), две трети женщин с маленькими детьми и половина студентов.

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 21 января 2024 года в Чехии находились около 379 400 человек из Украины со статусом временной защиты.