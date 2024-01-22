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Проверка доходов. В заявке на помощь для украинцев в Чехии важные изменения

Чехия, Прага, Понедельник 22 января 2024 16:00
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Проверка доходов. В заявке на помощь для украинцев в Чехии важные изменения Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Чехии, которые получают выплаты, в заявке будут указывать дополнительную информацию. Два новых пункта касаются проверки доходов украинцев.

Бюро трудоустройства смогут отправлять запросы о пенсиях или выплатах в украинские учреждения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukraina.radio.cz.

В заявке на получение гуманитарной помощи для украинских беженцев в Чехии добавились новые пункты о доходах. В конце анкеты следует поставить отметку о том, что заявитель дает разрешение центру занятости получать информацию о доходах от украинской стороны. Это обязательный пункт при подаче заявления.

Когда человек ставит "галочку", центр занятости получает от него автоматическое согласие на то, что все данные, которые он указывает в анкете о поступлениях из Украины, будут проверяться, объясняет консультант для иностранцев в администрации города Кралупи-над-Влтавоу Алина Стражевская. В любой момент бюро труда сможет отправить запрос в Украину.

"К сожалению, сейчас очень много злоупотреблений. Люди не указывают правильную или полную сумму выплат от украинской стороны. Чаще всего речь идет о пенсии, выплатах на детей или по инвалидности. "Уряд праци" нуждается в контроле и подтверждении, что действительно именно такая сумма поступает или нет поступает лицу", – отмечает специалист.

Второе нововведение – справка о доходах, которую следует подавать на конец месяца, кроме выписки с банковского счета.

"Если человек работает в Чехии, организация платит налоги, налоговая эту информацию показывает, поэтому центр занятости имеет эти данные. Но доход не обязательно может быть с чешской стороны, например, человек работает онлайн, то появляется новая необязательная графа по подтверждению таких видов доходов", – говорит Алина Стражевская.

Если у заявителя подобных дополнительных доходов нет, ничего добавлять и указывать не нужно.

Заявку на гуманитарную помощь можно подать на сайте Министерства труда и социальных вопросов Чехии.

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