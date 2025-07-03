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Сколько украинская "оборонка" способна производить беспилотников: ответ Умерова

Фото: украинская "оборонка" способна производить 10 млн беспилотников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинская оборонная промышленность при наличии достаточного финансирования способна производить до 10 млн беспилотников ежегодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Проект по привлечению инвестиций в производство в Украине. Наша промышленность уже способна производить до 10 млн дронов в год. При условии надлежащего финансирования мы можем производить еще больше современных средств поражения", - отметил Умеров.

По его словам, цель правительства - наладить эффективную кооперацию. Государство готово помогать компаниям в поиске партнеров в Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах, в частности через соинвестиции и создание совместных предприятий.

"Инициатива производства вооружения в сотрудничестве с нашими партнерами по формату "Рамштайн" должна объединить украинские технологии с производственными мощностями партнеров для масштабирования выпуска всего необходимого для Сил обороны", - добавил министр обороны.

 

Новые дроны в ВСУ

Кроме увеличения промышленных мощностей, украинская промышленность в последнее время представила несколько новых дронов. Так, Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод" на оптоволокне.

Также ВСУ недавно начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

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