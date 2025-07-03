Сколько украинская "оборонка" способна производить беспилотников: ответ Умерова

"Проект по привлечению инвестиций в производство в Украине. Наша промышленность уже способна производить до 10 млн дронов в год. При условии надлежащего финансирования мы можем производить еще больше современных средств поражения", - отметил Умеров.

По его словам, цель правительства - наладить эффективную кооперацию. Государство готово помогать компаниям в поиске партнеров в Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах, в частности через соинвестиции и создание совместных предприятий.

"Инициатива производства вооружения в сотрудничестве с нашими партнерами по формату "Рамштайн" должна объединить украинские технологии с производственными мощностями партнеров для масштабирования выпуска всего необходимого для Сил обороны", - добавил министр обороны.