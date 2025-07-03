Сколько украинская "оборонка" способна производить беспилотников: ответ Умерова

Украинская оборонная промышленность при наличии достаточного финансирования способна производить до 10 млн беспилотников ежегодно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.
"Проект по привлечению инвестиций в производство в Украине. Наша промышленность уже способна производить до 10 млн дронов в год. При условии надлежащего финансирования мы можем производить еще больше современных средств поражения", - отметил Умеров.
По его словам, цель правительства - наладить эффективную кооперацию. Государство готово помогать компаниям в поиске партнеров в Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах, в частности через соинвестиции и создание совместных предприятий.
"Инициатива производства вооружения в сотрудничестве с нашими партнерами по формату "Рамштайн" должна объединить украинские технологии с производственными мощностями партнеров для масштабирования выпуска всего необходимого для Сил обороны", - добавил министр обороны.
Кроме увеличения промышленных мощностей, украинская промышленность в последнее время представила несколько новых дронов. Так, Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод" на оптоволокне.
Также ВСУ недавно начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.
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