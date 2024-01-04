RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько в Украине открыто уголовных производств против уклонистов: ответ МВД

Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине открыто около 9 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день около 9 тысяч уголовных производств (открыто - ред.). 2600 таких материалов направлено в суд", - рассказал Клименко.

Он отметил, что правоохранители работают в рамках законодательства - это статья 306 Уголовного кодекса Украины.

Уклонение от мобилизации

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны или избежать мобилизации за денежное вознаграждение. Правоохранители в это время регулярно ликвидируют подобные "схемы".

К примеру, в Запорожье разоблачили очередную "схему" уклонения от мобилизации. Ее организовал руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки города.

Также недавно пограничники помешали четырем уклонистов пересечь украинско-румынскую границу по поддельным документам.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныМобилизация в Украине