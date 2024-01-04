Сколько в Украине открыто уголовных производств против уклонистов: ответ МВД

"На сегодняшний день около 9 тысяч уголовных производств (открыто - ред.). 2600 таких материалов направлено в суд", - рассказал Клименко.

Он отметил, что правоохранители работают в рамках законодательства - это статья 306 Уголовного кодекса Украины.

Уклонение от мобилизации

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны или избежать мобилизации за денежное вознаграждение. Правоохранители в это время регулярно ликвидируют подобные "схемы".

К примеру, в Запорожье разоблачили очередную "схему" уклонения от мобилизации. Ее организовал руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки города.

Также недавно пограничники помешали четырем уклонистов пересечь украинско-румынскую границу по поддельным документам.