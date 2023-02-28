RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько Украина должна вернули долги: прогноз НБУ на 2023 год

Фото: Украина вернет МВФ в 2023 году более 3 млрд долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

По данным НБУ, в 2023 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 13,169 млрд долларов, из которых 10,451 млрд долларов - основная сумма долга, 2,718 млрд долларов = проценты.

В 2023 году Украина должна вернуть МВФ 3,030 долларов, из которых 2,535 млрд долларов - основа сумма, 495 млн долларов - проценты.

Напомним, в июле 2022 года Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов .

В сентябре страны-кредиторы Украины , включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

По данным НБУ, сейчас подтверждены поступления в 2023 году в Украину 31,5 млрд долларов в эквиваленте, из них 18 млрд евро от ЕС и почти 11 млрд долларов от США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныМВФ