Сколько Украина получит денег, если в США примут закон об активах РФ: ответ Шмыгаля

Законопроект о REPO

Напомним, законопроект о REPO расшифровывается как "законопроект о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity For Ukrainians). Его в прошлом году внесли на рассмотрение сразу как в Палате представителей США, так и в Сенате США.

При помощи такой инициативы законодатели хотят позволить президенту США проводить конфискацию российских активов, которые заморожены в США, и затем направлять их на восстановление Украины от последствий вторжения оккупантов.

Палата представителей приняла законопроект о REPO в субботу, 20 апреля. В тот же день нижняя палата Конгресса одобрила законопроект, который предусматривает выделение более 60 млрд долларов на помощь Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.