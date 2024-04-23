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Скільки Україна отримає грошей, якщо Конгрес США ухвалить закон про REPO: відповідь Шмигаля

Фото: Конгрес США може схвалити передачу російських активів Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна може отримати до 5 млрд доларів, якщо Конгрес США схвалить законопроект про конфіскацію російських активів (законопроект про REPO).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів України.

Він нагадав, що Палата представників США вже ухвалила законопроект про конфіскацію російських суверенних активів. Такі повноваження хочуть надати президентові США.

"Потенційно це може дати Україні до 5 млрд доларів, які зараз знаходяться в американській юрисдикції", - зазначив Шмигаль.

Законопроект про REPO

Нагадаємо, законопроект про REPO розшифровується як "законопроект про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity For Ukrainians). Його у минулому році внесли на розгляд одразу як у Палаті представників США, так і у Сенаті США.

За допомогою такої ініціативи законодавці хочуть дозволити президенту США проводити конфіскацію російських активів, заморожених у США, а потім спрямовувати їх на відновлення України від наслідків вторгнення окупантів.

Палата представників ухвалила законопроект про REPO у суботу, 20 квітня. У той же день нижня палата Конгресу схвалила законопроект, який передбачає виділення понад 60 млрд доларів на допомогу Україні.

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