Скільки Україна отримає грошей, якщо Конгрес США ухвалить закон про REPO: відповідь Шмигаля

Законопроект про REPO

Нагадаємо, законопроект про REPO розшифровується як "законопроект про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity For Ukrainians). Його у минулому році внесли на розгляд одразу як у Палаті представників США, так і у Сенаті США.

За допомогою такої ініціативи законодавці хочуть дозволити президенту США проводити конфіскацію російських активів, заморожених у США, а потім спрямовувати їх на відновлення України від наслідків вторгнення окупантів.

Палата представників ухвалила законопроект про REPO у суботу, 20 квітня. У той же день нижня палата Конгресу схвалила законопроект, який передбачає виділення понад 60 млрд доларів на допомогу Україні.

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