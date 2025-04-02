Сколько гражданских остаются в Покровске, Торецке и Часовом Яру: ответ ОВА

Ситуация с безопасностью в Донецкой области остается сложной, однако под постоянными обстрелами продолжают проживать гражданские. В частности, в Покровске остается 1300 человек, в Торецке - 48, в Часовом Яру - 171 житель.

"В Покровской громаде сейчас находятся 3 926 человек, а в самом городе - 1300. Обстановка там самая сложная", - сказал Филашкин.

По его словам, в Покровской громаде работают пункты несокрушимости, куда людям привозят гуманитарную помощь.

"Там работают пункты несокрушимости, и во все мы привозим гуманитарную помощь и раздаем людям. Заезжаем только благодаря нашим военным, потому что очень опасно попадать в такие города как Покровск. Враг обстреливает каждый день и уже не только ствольной артиллерией, а FPV-дронами на оптоволокне. И очень сложно завезти гуманитарную помощь", - рассказал глава ОВА.

Он отметил, что эвакуация продолжается.

"В Торецке сейчас остаются 48 человек, а в Торецкой громаде - 142 человека. В самом Часовом Яру остается 171 человек. Туда сложнее всего заехать, потому что там проходит очень активная фаза войны", - добавил Филашкин.

Он рассказал, что только благодаря военным можно доставить помощь этим людям, а гражданским благотворительным организациям туда заехать уже невозможно.

"Наши военные, наши защитники, они очень мужественные и очень слаженные и помогают нам в этом направлении. Все только благодаря им. Потому что гражданским благотворительным организациям, которые занимались до этого почти полгода эвакуацией населения из городов Торецк и Часов Яр, сейчас заехать туда невозможно. Там под плотным обстрелом все пути", - добавил глава ОВА.