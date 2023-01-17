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Сколько гражданских погибло в Украине с начала года: ответ ООН

Фото: с начала 2023 года в Украине от боевых действий погибло 104 человека (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

В результате российской агрессии против Украины с 1 по 15 января нового года погибло по меньшей мере 104 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные управления верховного комиссара ООН.

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека подсчитали, что с начала года ранения получили не менее 284 гражданских. В международной организации отметили, что реальное число жертв может быть гораздо больше.

Подтвержденное количество погибших среди гражданского населения в Украине с момента военного вторжения РФ превысило 7 тысяч гражданских, более 11 тысяч человек получили ранения.

В ООН также отметили, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.

"Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", – добавляют в организации.

В ООН отмечают, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы с тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

Ранее стало известно, что около 600 украинцев погибли и пострадали от мин за время российской агрессии.

Также РБК-Украина сообщало, что во время разминирования в Херсонской области взорвались на вражеской мини и погибли три сотрудника ГСЧС Житомирской области.

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