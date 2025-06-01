Сколько продлится война в Украине и когда возможно прекращение огня: прогноз Moody's

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Агентство не ожидает существенного прогресса в переговорах в краткосрочной перспективе. Базовое предположение Moody's состоит в том, что война продолжится в обозримом будущем, а к концу года может быть достигнута договоренность о какой-то форме прекращения огня.

"Даже если будет достигнуто какое-то соглашение, кредитные последствия прекращения огня или урегулирования путем переговоров будут зависеть от надежности гарантий безопасности Европы, оборонительных возможностей украинских военных и способности страны сохранять независимость на фоне попыток России политического вмешательства", - говорится в сообщении.

Проблемы в экономике

Как отмечают аналитики, влияние войны с Россией продолжит создавать долгосрочные проблемы для экономики и государственных финансов Украины.

Несмотря на устойчивость украинской экономики к военным условиям, нехватка рабочей силы и продолжающиеся российские военные атаки на критически важную энергетическую инфраструктуру способствовали замедлению во второй половине 2024 года, говорится в сообщении.

Агентство ожидает, что экономика продолжит замедляться в 2025 году, при этом реальный рост ВВП замедлится до 2,5% с 2,9% в 2024 году. Экономический рост останется сдержанным в 2026 и 2027 годах.

Рейтинг Украины

Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне Ca (высокий риск дефолта) и сохранило стабильный прогноз.

Несмотря на большую финансовую поддержку со стороны международных партнеров, агентство ожидает, что война продолжит держать государственные финансы Украины и ее внешнее положение под серьезным давлением.

Как отмечает агентство, соглашение о реструктуризации ВВП-варрантов Украины не достигнуто, а пропущенный платеж в конце мая расценивается как событие дефолта.

Сокращение финансовой поддержки Украины или усталость от внутренних реформ увеличат риски для устойчивости государственного долга, что может привести к дальнейшей реструктуризации долга с потенциально значительными потерями для кредиторов частного сектора. Это может привести к потерям от 35% до 65% номинальной стоимости затронутых долговых инструментов. Moody's также не исключает резкой девальвации гривны.