Сколько продлится гуманитарная операция в Олешках: детали от советника Мелании Трамп

Он отметил, что операция в Олешках "будет масштабной" и добавил, что перед всеми участниками "стоит большая задача".

"Думаю, понадобится от пяти до семи дней после 29 октября, чтобы обеспечить выполнение всего запланированного. После этого, если президент Зеленский и президент Путин снова будут готовы сотрудничать с первой леди, я уверен, что Мелания Трамп продолжит эти гуманитарные усилия", - сказал он.

Бекмен добавил, что первая леди США сейчас непосредственно работает с Украиной и РФ над последующим этапом воссоединения детей с их семьями.

Операцию будет документировать медиакомпания из США

"Американцы предложили привлечь к работе на месте нейтральную американскую медиакомпанию, которая будет выполнять традиционную журналистскую функцию и документировать все с помощью видео, фотосъемки и аудиозаписей", - отметил советник Мелании Трамп.

Он рассказал, что это Newsmax, которая будет документировать процесс, чтобы помочь соблюдать желания всех людей. Команда первой леди США работала с владельцем организации и журналисты согласились отправиться на место.

"Журналисты отправятся туда, чтобы выполнять роль, которая выходит за пределы обычного освещения событий. Они будут выступать как нейтральные американские наблюдатели на месте и записывать показания всех причастных", - подчеркнул Бекмен.

Он отметил, что это станет еще одним предохранителем, который поможет гарантировать безопасный проезд жителей Олешек в безопасные места.

Перемирие в Олешках

Напомним, в Белом доме сообщили, что Мелания Трамп стала посредницей в переговорах по введению локального прекращения огня в Олешках. Она напрямую взаимодействовала с руководством Украины и России по согласованию условий режима тишины.

По словам первой леди США, о гуманитарной ситуации в Олешках она узнала во время мероприятия в Нью-Йорке в рамках 81-й Генеральной Ассамблеи ООН. Для координации переговоров стороны использовали канал связи, созданный в предыдущих шести этапах возвращения 34 детей.

В Офисе Мелании Трамп сообщили, что локальное прекращение огня должно начаться 29 октября 2026 года.