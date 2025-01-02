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Как выросли выплаты пенсий, субсидий и льгот в Украине за последний год: данные ПФУ

Украина, Четверг 02 января 2025 10:01
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Как выросли выплаты пенсий, субсидий и льгот в Украине за последний год: данные ПФУ Фото: Выплаты пенсий украинцам в 2024 году выросли на 9,6% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий в 2024 году 736,4 млрд гривен. Это на 9,6% (на 64,4 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По оперативным данным ПФУ, на выплату жилищных субсидий и льгот направлено 39,4 млрд гривен. Это на 12% больше, чем в 2023 году (35,2 млрд гривен.).

Кроме того, на страховые выплаты направлено 33,6 млрд гривен, в том числе на оплату больничных - 19,9 млрд гривен.

"Финансирование пенсионных выплат в январе планируется начать 2 января", - говорится в сообщении.

Пенсии и пенсионеры в Украине

Напомним, по последним данным ПФУ, в ноябре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,353 млн человек. Это на 164 тысячи меньше, чем на начало года.

Средний размер пенсии на 1 октября 2024 года составлял 5 852 гривны. Средний размер пенсии с начала года вырос на 4671 гривну или на 8,7%.

Годовая инфляция в Украине в сентябре 2024 года ускорилась до 8,6%. То есть рост реальных доходов пенсионеров фактически остановился.

Инфляция ускорилась до 11,2% в ноябре и по ожиданиям будет выше 10% по итогам 2024 года.

Пенсионная реформа

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ заявили о планах провести пенсионную реформу. Единственным механизмом повышения пенсий будет их индексация.

Ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние два года. По сути, это главный механизм повышения пенсий уже сейчас.

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