RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько систем Patriot нужно Украине для защиты от российских атак: ответ Воздушных сил

Иллюстративное фото: стало известно, сколько Patriot нужно Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина нуждается в передаче 25 систем противовоздушной обороны Patriot для того, чтобы защитить города от постоянных российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша.

"Украине нужно 25 систем ПВО типа Patriot, которые могли бы обезопасить наши города от атак врага", - подчеркнул Евлаш. 

По его словам, нашим защитникам не хватает и других средств ПВО, которые могли бы защитить небо. 

Евлаш также уточнил, что бойцам ВСУ нужны переносные комплексы, которые применяют мобильные огневые группы. 

Patriot для Украины

Напомним, российские оккупанты еще с прошлого месяца усилили обстрелы Украины. Во время своих атак враг, в частности, применяет баллистические ракеты.

Сейчас у Украины есть только несколько систем ПВО, которые способны уничтожать баллистику. Одна из них Patriot. На фоне усиления обстрелов украинские чиновники уже неоднократно призвали союзников передать дополнительные ЗРК Patriot.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина нашла 100 свободных систем по всему миру. Но для начала наша страна хочет получить семь.

Такое количество систем Patriot сможет охватить оборону крупнейших городов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОПомощь УкраинеВоенная помощьВоздушные силы УкраиныВойна России против Украины