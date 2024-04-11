Сколько систем Patriot нужно Украине для защиты от российских атак: ответ Воздушных сил

Patriot для Украины

Напомним, российские оккупанты еще с прошлого месяца усилили обстрелы Украины. Во время своих атак враг, в частности, применяет баллистические ракеты.

Сейчас у Украины есть только несколько систем ПВО, которые способны уничтожать баллистику. Одна из них Patriot. На фоне усиления обстрелов украинские чиновники уже неоднократно призвали союзников передать дополнительные ЗРК Patriot.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина нашла 100 свободных систем по всему миру. Но для начала наша страна хочет получить семь.

Такое количество систем Patriot сможет охватить оборону крупнейших городов Украины.

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