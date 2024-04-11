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Скільки систем Patriot потрібно Україні для захисту від російських атак: відповідь Повітряних сил

Ілюстративне фото: стало відомо, скільки Patriot потрібно Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна потребує передачі 25 систем протиповітряної оборони Patriot для того, щоб захистити міста від постійних російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша.

"Україні потрібно 25 систем ППО типу Patriot, які могли б убезпечити наші міста від атак ворога", - наголосив Євлаш.

За його словами, нашим захисникам не вистачає й інших засобів ППО, які б могли захистити небо.

Євлаш також уточнив, що бійцям ЗСУ потрібні переносні комплекси, які використовують мобільні вогневі групи.

Patriot для України

Нагадаємо, російські окупанти ще з минулого місяця посилили обстріли України. Під час своїх атак ворог, зокрема, застосовує балістичні ракети.

Зараз Україна має лише кілька систем ППО, які здатні знищувати балістику. Одна з них - Patriot. На тлі посилення обстрілів українські чиновники вже неодноразово закликали союзників передати додаткові ЗРК Patriot.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна знайшла 100 вільних систем у всьому світі. Але спочатку наша країна хоче отримати сім.

Така кількість систем Patriot зможе охопити оборону найбільших міст України.

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