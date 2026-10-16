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Сколько школ в Украине готовы к тревогам и отключениям света: данные МОН

15:14 16.10.2026 Пт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Сколько школ в Украине готовы к тревогам и отключениям света: данные МОН Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Украине только 42% школ могут продолжать обучение во время воздушной тревоги, а не просто пережидать опасность в укрытии. В то же время большинство учебных заведений имеют резервное питание для работы при отключении электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Андрея Бутенко в час вопросов к правительству в Верховной Раде.

Сколько школ могут учиться во время тревог

По словам министра, укрытиями охвачены 82% учеников и воспитанников детских садов. Однако не все укрытия приспособлены для проведения занятий.

"42% школ может продолжать обучение во время тревоги, а не только укрыть детей", - отметил Бутенко.

В прошлом году на обустройство укрытий было выделено 6 млрд гривен. Из этой суммы 1 млрд гривен впервые направили на детские сады.

По данным министра, работы начали по 131 проекту, 13 из них уже завершили, а более 40 находятся на завершающем этапе.

Бутенко также отметил необходимость адаптировать учебный процесс к длительным воздушным тревогам и разрабатывать четкие алгоритмы действий для учебных заведений.

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Сколько школ имеют резервное питание

Более 9 тысяч школ, или 87% от общего количества, имеют резервные источники питания, позволяющие работать более восьми часов. Среди них - генераторы, энергетические установки и солнечные панели.

По словам министра, более 90% школ, которые сейчас работают очно или в смешанном формате, также снабжены такими источниками питания.

Кроме того, правительство выделило дополнительные 500 млн гривен на энергетическую устойчивость учебных заведений. Еще 1,5 млн. гривен в рамках программы ЮНИСЕФ получили прифронтовые регионы.

Как учатся дети в Украине

В начале октября почти 70% школ работали очно, более 19% - в смешанном формате, а 11% - дистанционно. Всего в этом учебном году учебу начали около 3,4 млн детей.

Из-за усиления российских атак учебные заведения вынуждены изменять формат работы. В частности, в общинах, где прекратился подвоз учеников в школы, Министерство образования и науки рекомендует переходить на дистанционное обучение.

По словам Бутенко, там, где возникают проблемы с подвозом детей, общины и областные военные администрации должны искать возможности использования резервов горючего для школьных автобусов.

Ранее РБК-Украина писало, что во время длительных воздушных тревог школы смогут адаптировать обучение в зависимости от ситуации и возможностей укрытий. В частности, разрешено совмещать очный и дистанционный форматы, а если укрытие не вмещает всех учеников, приоритет будут предоставлять математике, естественным наукам, языкам, гражданскому образованию и истории.

Также мы рассказывали, что МОН подготовило рекомендации для школ на случай длительных воздушных тревог и отключений света. Они предполагают сокращение уроков, дистанционное и асинхронное обучение, а также пять уровней реагирования в зависимости от длительности обесточивания. Кроме того, школы должны подготовить запасы воды, еды и горючего минимум на 48 часов.

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