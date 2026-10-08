Должны ли учителя идти в школу во время тревоги: объяснение омбудсмена

Работник учебного заведения не обязан покидать безопасное место во время воздушной тревоги, чтобы вовремя прибыть на работу. Если из-за угрозы человек опоздал, такое обстоятельство может быть признано уважительной причиной отсутствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение образовательного омбудсмена.

Можно ли требовать от работника прийти на работу во время тревоги

Офис образовательного омбудсмена сообщает о случаях, когда педагогов обязывают быть в учебном заведении уже к моменту начала рабочего дня независимо от того, продолжается ли воздушная тревога. Такие требования объясняют необходимостью сразу начать работу после завершения опасности.

В то же время работодатель не может требовать от работника покидать безопасное место во время воздушной тревоги и направляться в учебное заведение, если это ставит под угрозу его жизнь и здоровье.

Право на здоровые и безопасные условия труда является одним из главных трудовых прав работника. Статья 2 Кодекса законов о труде также предусматривает, что работодатель не имеет права требовать выполнения работы в условиях, представляющих явную опасность для жизни или здоровья.

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Когда отсутствие на работе считается уважительным

Действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня уважительных причин отсутствия на работе. По разъяснению Министерства юстиции, оценивать нужно то, насколько обстоятельства объективно препятствовали работнику прибыть на работу и мог ли он самостоятельно их устранить.

Воздушная тревога относится к таким обстоятельствам. Отсутствие работника на рабочем месте в этот период является уважительной причиной, если она связана с необходимостью находиться в укрытии. До этого времени может включаться период, необходимый для перемещения к укрытию и возвращению из него.

По возможности работник должен уведомить руководителя о причине отсутствия.

Если на предприятии или в учреждении нет оборудованного укрытия, в котором работник может безопасно продолжать выполнять свои обязанности, пребывание в безопасном месте во время тревоги также обосновано.

Что делать, если в заведении есть укрытие

Наличие укрытия должно учитываться при организации работы работников в период воздушной тревоги. На предприятии должен быть определен алгоритм действий или правила поведения работников при чрезвычайной ситуации.

Если такого документа нет, работники должны действовать по общим правилам поведения во время воздушной тревоги в условиях военного положения.

В то же время, именно наличие укрытия не дает работодателю права требовать от работника направляться к нему с опасного места во время уже объявленной тревоги.

Кто отвечает за укрытие в учебном заведении

Вне образовательного процесса укрытие учебного заведения может использоваться не только участниками образовательного процесса. Поэтому доступ к нему должен быть обеспечен всем людям, имеющим право им пользоваться.

Ответственные за укрытие лица должны контролировать возможность доступа к защитному сооружению.

За необеспечение доступа к укрытию предусмотрен административный штраф от 1700 до 3400 гривен. За нарушение условий эксплуатации защитных сооружений - 2550-5100 гривен, а за повторное нарушение в течение года - до 8500 гривен. За невыполнение требований ГСЧС предусмотрен штраф 3400-6800 гривен.

Если недопуск к укрытию или его ненадлежащее состояние привело к травмированию или гибели людей во время воздушной тревоги, может наступать уголовная ответственность - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Кто должен обеспечивать работу укрытия

За обслуживание и эксплуатацию защитных сооружений отвечает балансодержатель - владелец сооружения или юридическое лицо, удерживающее его на балансе.

Офис образовательного омбудсмена отмечает, что меры гражданской защиты в обществе должны быть должным образом организованы и не могут полагаться на педагогов с нарушением их трудовых прав.

Для обслуживания и эксплуатации укрытий создаются соответствующие формирования гражданской защиты или назначаются ответственные лица. Работников к формированию гражданской защиты привлекают на добровольной основе, при условии соответствия требованиям по возрасту, гражданской дееспособности и состоянию здоровья.

Условия выполнения таких обязанностей и порядок поощрения работников определяются коллективными договорами и приказами руководителей.

Куда обращаться в случае нарушения прав

Если работника заставляют покидать безопасное место или выполнять работу в условиях, представляющих опасность для его жизни и здоровья, он может обратиться в профсоюз, Государственную службу Украины по вопросам труда или Национальную полицию.

Важно также по возможности сообщать руководителю о причинах отсутствия и фиксировать требования работодателя, если они противоречат правилам безопасности.

4 сентября 2026 года Кабинет министров принял постановление №1092, которое определило красный и желтый уровни угрозы в зависимости от средств воздушного нападения. В то же время, по разъяснению Офиса образовательного омбудсмена, для учебных заведений порядок действий работников во время воздушной тревоги из-за этого не изменился.