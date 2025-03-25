Сенаторы призвали Белый дом передать замороженные активы РФ на помощь Украине, - Reuters

В США группа сенаторов обеих партий призвали администрацию президента Дональда Трампа передать более 300 миллиардов долларов конфискованных российских активов для помощи Украине. До сих пор Белый дом использовал проценты из таких замороженных средств для помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Западные журналисты получили в свое распоряжение письмо, подписанное сенаторами-республиканцами Тоддом Янгом и Линдси Грэмом, а также демократами Ричардом Блюменталем и Тимом Кейном. Оно было послано государственному секретарю Штатов Марко Рубио.

"Как администрация смотрит на использование всех имеющихся в ее распоряжении финансовых инструментов для усиления давления на Россию, чтобы она прекратила войну?" - спросили сенаторы в письме.

Сенаторы интересуются, считает ли администрация Трампа, что "активы, которыми владеют США и ЕС, следует использовать как рычаг в переговорах с Россией, чтобы положить конец войне?" И спрашивают: "если да, то как?".

Давление на администрацию Трампа для ужесточения позиции

Как отмечает Reuters, данное письмо является "редким" примером того, как высокопоставленные республиканцы публично давят на администрацию Трампа, чтобы она была жестче с официальной Москвой.

"Проукраинские республиканцы в Конгрессе в основном молчали с тех пор, как Трамп больше склонил политику США к России, которая начала войну своим полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году", - говорится в публикации новостного агентства.

Это письмо было отправлено в пятницу, то есть за несколько дней до начала новых переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии (в понедельник), на фоне усилий США добиться подписания соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной на море, для возможного дальнейшего всеобъемлющего перемирия.

Стоит отметить, что члены Конгресса США годами призывают использовать конфискованные российские активы для восстановления Украины, чтобы не тратить больше долларов американских налогоплательщиков на конфликт и оказать давление на Москву, чтобы достичь мирного соглашения.

Сенаторы в письме спросили, намерена ли администрация Трампа разработать стратегию поощрения Европейского союза, "Большой семерки" (G7) и других союзников использовать суверенные российские активы.

Также американские сенаторы интересуются, поддержит ли Белый дом использование Украиной российских суверенных активов под контролем США для закупки оборонного оборудования.

Вопрос о замороженных активах РФ

После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты и их союзники в Европе запретили операции с центральным банком и министерством финансов России, заблокировав суверенные российские активы на сумму 300-350 миллиардов долларов.

Это преимущественно европейские, американские и британские государственные облигации, которые хранятся в европейском депозитарии ценных бумаг.

Источники Reuters рассказали, что только около 7 миллиардов долларов хранятся в финансовых учреждениях США.

Европейские лидеры хотят использовать эти активы, чтобы помочь отстроить Украину, но еще не достигли согласия относительно того, как избежать юридических вызовов или создать проблемный международный прецедент, рассматривая несколько вариантов.

Европейские и американские чиновники согласились использовать сверхприбыль от процентов с замороженных активов РФ для обеспечения кредитов Украине, но не самих активов.

Законодатели заявили, что они понимают, что США также не хотят конфисковать активы сами, и сказали, что они "стремятся понять позицию администрации по этому вопросу", пишет Reuters.

Россия заявила, что планы использовать средства для Украины являются ограблением, хотя

Источники западных СМИ в феврале рассказали, что официальная Москва может согласиться на использование активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, но будет настаивать на том, чтобы часть денег потратили на ту часть страны, которая находится в российской оккупации.

В 2024 году Конгресс США также принял "Акт о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев", подписанный в апреле бывшим американским президентом Джо Байденом. Закон предоставил президенту США полномочия передавать Украине российские активы, конфискованные в США.