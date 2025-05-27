У Зеленского опровергли "развал" сотрудничества США и ЕС по санкциям против РФ
У Зеленского опровергли заявления о прекращении санкционного сотрудничества США и ЕС. Координация продолжается, несмотря на политические трудности.
Об этом уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк написал на своей странице в Facebook, сообщает РБК-Украина.
Власюк опроверг информацию о прекращении сотрудничества США и Евросоюза по санкциям против России. По его словам, контакты продолжаются, несмотря на политические вызовы.
Об этом он сообщил в Facebook, реагируя на публикации некоторых немецких медиа, в частности Süddeutsche Zeitung, которые заявили о якобы "развале" сотрудничества.
Власюк подчеркнул, что общался с американскими коллегами дважды за последние три недели - на совместных рабочих встречах в Европе.
"Тот ли самый "импульс", который был? Нет, но исключительно в силу политического контекста. Или "развал сотрудничества"? абсолютно точно нет", - отметил он.
По словам Власюка, внутри санкционной коалиции продолжается координация и обмен информацией.
В частности, Великобритания и США готовят новые пакеты санкций, направленные на "теневой флот" и схемы обхода ограничений, а Евросоюз работает над 18-м санкционным пакетом.
Он также отметил, что ЕС будет сложно продлить действующие ограничения без согласия США и поддержки со стороны Венгрии.
Напомним, что сегодня немецкие СМИ писали, что Евросоюз сталкивается с разрывом сотрудничества с Соединенными Штатами в вопросах санкций против России.
Все каналы связи между Брюсселем и Вашингтоном в сфере противодействия обхода санкций приостановлены.
Suddeutsche Zeitung сообщало, что несмотря на публичные заверения в поддержке Украины, в Европе сомневаются в готовности США присоединяться к новым санкциям.
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