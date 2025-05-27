США прекратили обмен информацией с ЕС по обходу санкций Россией, - СМИ

Евросоюз сталкивается с разрывом сотрудничества с Соединенными Штатами в вопросах санкций против России. Все каналы связи между Брюсселем и Вашингтоном в сфере противодействия обходу санкций приостановлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung .

Как пишет издание, после смены власти в США администрация Дональда Трампа распустила спецгруппу KleptoCapture, которая занималась отслеживанием активов российских олигархов.

Ранее между американскими и европейскими финансовыми следователями существовал постоянный обмен данными, однако сейчас он прекращен.

Несмотря на публичные заверения в поддержке Украины, в Европе сомневаются в готовности США присоединяться к новым санкциям.

При этом ЕС уже готовит 18-й пакет ограничений в ответ на очередные атаки РФ на украинские города.

По словам депутата Бундестага Иоганна Вадефуля, реакция Запада будет жесткой, однако даже он не исключает, что Вашингтон может занять осторожную позицию.

Ожидается, что новые санкции нанесут экономический удар по России, однако их эффективность напрямую зависит от единства действий между союзниками.

В Германии уже признают: координация между ЕС и США фактически прекратилась, а инициатива G7 по борьбе с обходом санкций "потеряла импульс".