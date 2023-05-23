Сколько россиян воюет в районе Бахмута и каковы их потери: ответ ВСУ

По его словам, в районе Бахмута воюет более 40 тысяч российских войск, у них около 250 танков, до 300 артиллерийских пушек и до 150 РСЗО.

"Что касается потерь, вчера Джо Байден сказал о примерно 100 тысячах ранеными и убитыми. Перед тем контрадмирал Джон Кирби тоже говорил о 100 тысячах, из которых, по его словам, 20 тысяч точно летальные жертвы. Наш министр обороны Алексей Резников называл потери в 70 тысяч, но, возможно, он говорил о меньшем участке", - сказал Череватый.

Он отметил, что все эти цифры абсолютно релевантны, учитывая их ежедневные потери: более 100 убитыми и столько же ранеными.

"Цифра за последние сутки (21-22 мая, - ред.) - 120 убитых и 144 раненых. Это как раз среднестатистический показатель. Это речь о Бахмуте и окрестностях", - рассказал спикер.

Бои за Бахмут

Напомним, бои за Бахмут непрерывно продолжаются с августа 2022 года.

Стоит отметить, что несколько дней назад россияне начали заявлять о полной оккупации Бахмута. Официальные представители Украины опровергли такие заявления и отметили, что наши защитники продолжают оборонять часть города.

К тому же, в мае бойцы ВСУ начали успешное продвижение под Бахмутом. В течение недели украинским бойцам удалось продвигаться от 150 до 2 километров в сутки.

В настоящее время в Бахмуте враг снизил темпы наступательных действий.

По данным Института изучения войны на утро 23 мая, к северу и югу от Бахмута ВСУ ведут бои за захват высот, а в самом городе наши воины удерживают укрепрайон. Украинским защитникам удалось продвинуться на 200-400 метров.