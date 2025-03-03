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В Украине зафиксирован антирекорд по показателю рождаемости

Понедельник 03 марта 2025 16:00
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В Украине зафиксирован антирекорд по показателю рождаемости Фото: В Украине самый низкий коэффициент рождаемости в истории (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине зафиксирован антирекорд по показателю рождаемости - он составляет 0,9 ребенка на одну женщину. Такая ситуация, по словам представителей правительства, является самой низкой в истории страны.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак во время конференции "Демографическое будущее Украины: стратегия устойчивости и восстановления", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

После начала полномасштабного вторжения в Украину страна претерпела значительные демографические изменения. По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, сегодня Украина установила антирекорд по показателю рождаемости, который составляет 0,9 ребенка на одну женщину. Это является самым низким уровнем за всю историю страны.

Международный стандарт воспроизводства населения составляет 2,2 ребенка на одну женщину, а средний показатель в Европейском Союзе - 1,5 ребенка.

Марчак отметила, что низкая рождаемость, вместе с масштабной внешней миграцией, приводит к старению нации.

Вследствие этого средний возраст украинцев вырос с 41 года до 45, что указывает на быстрое старение населения. Сегодня соотношение пенсионеров к работающим людям в Украине составляет 1:1, и эта тенденция, вероятно, будет ухудшаться в будущем.

Одним из главных направлений является развитие системы ухода за пожилыми людьми, что станет важной составной частью реформ, направленных на улучшение жизни граждан в старшем возрасте.

Марчак также подчеркнула важность реформы пенсионного обеспечения и развития экономики ухода, в частности рынка услуг для пожилых людей, что позволит снять бремя с семей, которые должны ухаживать за своими старшими членами.

Напомним, что в 2023-2024 годах уровень рождаемости в Украине достиг критически низких показателей, что ставит под угрозу не только естественный прирост населения, но и стабильность экономики и социальных процессов в стране.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович. Она подчеркнула, что, хотя война способствует ухудшению условий для рождения детей, важной проблемой является также отсутствие надлежащей инфраструктуры, поддерживающей матерей, в частности, в таких сферах как:

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