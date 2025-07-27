Сколько лет жизни добавляет здоровое питание и спорт: ответ вас удивит

Что больше всего влияет на продолжительность жизни

По словам Коляды, есть серия исследований, которые показали: даже этаж, на котором живет человек, может быть связан с продолжительностью жизни.

Почему так - окончательно непонятно.

"Можно подискутировать, это лучший вид, или это более состоятельные люди, или они получают физическую нагрузку из-за того, что ходят по лестнице, если не пользуются лифтом и т. д", - предполагает ученый.

Еда, сон и долголетие

"Надо разложить нашу жизнь на все ее части и посмотреть, влияет ли каждая из них", - говорит Коляда.

На самом деле влияет любое наше действие и привычка: и сон, и питание, и физическая активность.

"Рекомендация ВОЗ потреблять 450 граммов овощей в день совпадает с теми данными, которые мы получаем в геронтологии. Люди, которые потребляют именно такое количество овощей, живут дольше", - приводит пример ученый.

Сколько лет добавляет здоровый образ жизни

"Есть прям данные, которые показывают, насколько удается продлить свои годы, если перейти на здоровый образ жизни", - говорит Коляда.

Вот примеры, которые приводит ученый:

питание - до 10 лет дополнительной жизни, если изменить рацион в 40 лет

физическая активность - 6-8 лет, если начать тренироваться по стандартным рекомендациям (150 минут физической активности средней интенсивности в неделю)

отказ от курения - 8-16 лет, если бросить курить в 40

"Единственный вопрос, что они между собой не суммируются. То есть вряд ли это будет 16+10+8, но что-то посередине мы точно получим", - заключает Коляда.