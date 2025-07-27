Сколько лет жизни добавляет здоровое питание и спорт: ответ вас удивит

Даже этаж, на котором живет человек, может ассоциироваться с продолжительностью жизни. А изменение питания после 40 лет может добавить до 10 лет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук и генетик-геронтолог Александр Коляда.
По словам Коляды, есть серия исследований, которые показали: даже этаж, на котором живет человек, может быть связан с продолжительностью жизни.
Почему так - окончательно непонятно.
"Можно подискутировать, это лучший вид, или это более состоятельные люди, или они получают физическую нагрузку из-за того, что ходят по лестнице, если не пользуются лифтом и т. д", - предполагает ученый.
"Надо разложить нашу жизнь на все ее части и посмотреть, влияет ли каждая из них", - говорит Коляда.
На самом деле влияет любое наше действие и привычка: и сон, и питание, и физическая активность.
"Рекомендация ВОЗ потреблять 450 граммов овощей в день совпадает с теми данными, которые мы получаем в геронтологии. Люди, которые потребляют именно такое количество овощей, живут дольше", - приводит пример ученый.
"Есть прям данные, которые показывают, насколько удается продлить свои годы, если перейти на здоровый образ жизни", - говорит Коляда.
Вот примеры, которые приводит ученый:
"Единственный вопрос, что они между собой не суммируются. То есть вряд ли это будет 16+10+8, но что-то посередине мы точно получим", - заключает Коляда.
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