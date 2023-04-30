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Какие есть типы противопехотных мин и чем они опасны: объяснение спасателей

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Воскресенье 30 апреля 2023 15:18
Какие есть типы противопехотных мин и чем они опасны: объяснение спасателей Фото: спасатели рассказали украинцам о типах противопехотных мин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спасатели обнаруживают большое количество противопехотных мин в населенных пунктах, которые находились под оккупацией россиян. К ним запрещено приближаться гражданским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В ГСЧС отмечают, что взрыв мины может произойти, когда кто-то приближается или прикасается к ней. Во время взрыва человек может получить травмы или погибнуть.

Фото: типы противопехотных мин (t.me/dsns_telegram)

"По способу нанесения вреда противопехотные мины бывают фугасные и осколочные. Осколочные мины обычно имеют готовые поражающие элементы: металлические шарики, цилиндры, полоски. Фугасные мины наносят вред взрывом", - уточняют спасатели.

Они добавляют, что существует несколько типов противопехотных мин:

  • противопехотная осколочная мина (устанавливается на грунт на ножках или крепиться к предметам окружающей среды);
  • противопехотная мина ударного действия (активируется под давлением веса, имеет зеленый окрас с черным элементом сверху в виде креста);
  • противопехотная мина нажимного действия (пластиковый корпус зеленого или коричневого цвета. Взрыв происходит после давления на мину, например ногой);
  • противопехотная осколочная мина, которая управляется растяжкой (металлический корпус закапывается в землю, а на поверхности остается только детонатор. Когда человек задевает растяжку, мина поднимается вверх и взрывается);
  • противопехотная осколочная мина натяжного действия (мина является частью растяжки. К верхней части крепится провод и, когда нога цепляется за растяжку, мина взрывается).

Напомним, ранее стало известно, что в Украине спасатели чаще всего находят минометные мины.

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