Какие есть типы противопехотных мин и чем они опасны: объяснение спасателей
Спасатели обнаруживают большое количество противопехотных мин в населенных пунктах, которые находились под оккупацией россиян. К ним запрещено приближаться гражданским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
В ГСЧС отмечают, что взрыв мины может произойти, когда кто-то приближается или прикасается к ней. Во время взрыва человек может получить травмы или погибнуть.
Фото: типы противопехотных мин (t.me/dsns_telegram)
"По способу нанесения вреда противопехотные мины бывают фугасные и осколочные. Осколочные мины обычно имеют готовые поражающие элементы: металлические шарики, цилиндры, полоски. Фугасные мины наносят вред взрывом", - уточняют спасатели.
Они добавляют, что существует несколько типов противопехотных мин:
- противопехотная осколочная мина (устанавливается на грунт на ножках или крепиться к предметам окружающей среды);
- противопехотная мина ударного действия (активируется под давлением веса, имеет зеленый окрас с черным элементом сверху в виде креста);
- противопехотная мина нажимного действия (пластиковый корпус зеленого или коричневого цвета. Взрыв происходит после давления на мину, например ногой);
- противопехотная осколочная мина, которая управляется растяжкой (металлический корпус закапывается в землю, а на поверхности остается только детонатор. Когда человек задевает растяжку, мина поднимается вверх и взрывается);
- противопехотная осколочная мина натяжного действия (мина является частью растяжки. К верхней части крепится провод и, когда нога цепляется за растяжку, мина взрывается).
Напомним, ранее стало известно, что в Украине спасатели чаще всего находят минометные мины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.