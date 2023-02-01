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Сколько раз РФ обстреляла Херсон с момента деоккупации: ответ горсовета

Фото: Херсон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные нанесли 1739 ударов по Херсону с момента деоккупации города, которая произошла во время контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонского городского совета.

"В общей сложности с 20 ноября 2022 года зафиксировано 1739 прилетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время атак от российских ударов погибли 74 человека.

"Из них 1 ребенок, а пострадало – 207 (из них 5 детей)", - добавили в горсовете.

Напомним, что войска РФ за минувшие сутки 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеских атак повреждены жилые дома.

Добавим, что в результате ударов по городу 29 января около 10 человек, получивших ранения разной степени тяжести.

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