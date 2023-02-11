Сколько ракет и дронов-камикадзе россияне выпустили вчера по Украине: ответ Генштаба

За прошедшие сутки российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Всего за день оккупанты выпустили 106 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также сообщается, что во время обстрела враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены силами ПВО. Кроме того, оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахед-136". Благодаря слаженной работе подразделений ВСУ 22 дрона сбиты.