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Сколько ракет и дронов-камикадзе россияне выпустили вчера по Украине: ответ Генштаба

Фото: войска РФ за прошедшие сутки выпустили по территории Украины 106 ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За прошедшие сутки российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Всего за день оккупанты выпустили 106 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также сообщается, что во время обстрела враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены силами ПВО.

Кроме того, оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахед-136". Благодаря слаженной работе подразделений ВСУ 22 дрона сбиты.

Напомним, что украинские защитники сбили 9 российских ракет над Львовской областью во время массированной атаки 10 февраля. При этом в результате атаки в области также есть повреждения.

Также мы писали, что российские военные ночью 10 февраля нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову. В городе наблюдаются перебои со светом, водоснабжением и отоплением.

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