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Скільки ракет та дронів-камікадзе росіяни випустили вчора по Україні: відповідь Генштабу

Фото: війська РФ минулої доби випустили по території України 106 ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Минулої доби російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Усього за день окупанти випустили 106 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що під час обстрілу ворог застосував 32 зенітні керовані ракети С-300 і 74 крилаті ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено силами ППО.

Крім того, окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 із них із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". Завдяки злагодженій роботі підрозділів ЗСУ 22 дрони збиті.

Нагадаємо, що українські захисники збили 9 російських ракет над Львівською областю під час масованої атаки 10 лютого. При цьому внаслідок атаки в області також є пошкодження.

Також ми писали, що російські військові вночі 10 лютого завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.

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