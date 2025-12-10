Сколько повесток прислали автоматически через "Укрпочту": данные от Минобороны

В прошлом году через "Укрпочту" было направлено более 2 млн повесток автоматическими средствами. Это позволило уменьшить нагрузку на военных и повысило эффективность процесса мобилизации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Во время на Digital Defence Forum руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой заявил, что в 2024-м году было направлено более 2 млн повесток автоматическими средствами через "Укрпочту".
Также он отметил, что ТЦК и СП во время войны должны заниматься только теми, кто реально будет служить.
"ТЦК во время войны должны заниматься только теми, кто будет служить, все остальные могут получить свои услуги онлайн или через ЦПАУ", - отметил чиновник.
Берестовой уточнил, что кроме мобилизации ТЦК выполняют еще немало другой работы. Ежегодно на офлайн-посещения в центры приходится 4,2 млн обращений, которые не касаются мобилизации:
Читайте также о том, что Кабинет Министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны.
Ранее мы писали о том, что в Минобороны утвердили критерии, по которым осуществляется определение критически важных предприятий в сфере ОПК, что дает им право бронировать до 100% персонала.