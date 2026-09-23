"Укрпочта" обновила правила работы отделений из-за воздушных тревог: инструкция для клиентов

"Укрпочта" с сегодняшнего дня, 23 сентября, изменила правила работы отделений в городах. Теперь выдавать и принимать посылки будут вне очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

Кого будут обслуживать вне очереди

Теперь прием посылок будет иметь первый приоритет, а их выдача - второй. Это означает, что клиенты с посылками смогут обслуживаться вне общей очереди.

Финансовые услуги, в частности выплата пенсий и проведение платежей, будут предоставляться по общему принципу. Как пояснил гендиректор, такие операции можно выполнить после завершения тревоги в тот же день, поскольку серверы "Укрпочты" защищены.

Как будет работать "Экспресс-окно"

Смилянский привел пример доставки из Киева в Одессу. Чтобы посылка прибыла в Одессу на следующий день ее нужно отправить из Киева максимум до 22:00. До этого ее должны забрать из отделения, довезти в сортировочный центр, отсортировать и загрузить в автомобиль.

Поэтому если клиент стоит в очереди в 15:55, а в 16:00 объявляют продолжающуюся до 18:00 воздушную тревогу, посылка, принятая после возобновления работы отделения, может поехать только на следующий день. Если же ее успели принять до оглашения тревоги, она продолжит движение по графику.

Зачем "Укрпочта" меняет правила

В "Укрпочте" объясняют, что хотят сократить время, в течение которого отправления находятся в отделениях, особенно во время обстрелов.

По словам Смилянского, компания полностью возмещает клиентам стоимость посылок в случае их потери из-за обстрелов. В то же время, деньги не всегда могут заменить содержимое отправления, особенно если речь идет о личных вещах.

Где будут действовать новые правила

С 23 сентября более 90% городских отделений, имеющих более одного операционного окна, переходят на новый порядок обслуживания. В " Экспресс-окне" приоритет будут придавать операциям с посылками.

Директор "Укрпочты" отмечает, что новый порядок вводят из-за постоянных воздушных тревог, которые могут сокращать время работы отделений. Главная цель - успеть принять посылку и отправить ее дальше до того, как из-за тревоги отделению придется закрыть.

В то же время, правила работы отделений во время "желтой" и "красной" воздушной тревоги пока не меняются.

Компания также планирует запустить станции самообслуживания и увеличить количество почтоматов.