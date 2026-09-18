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"Новая почта" будет приостанавливать работу во время воздушных тревог

17:18 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
"Новая почта" будет приостанавливать работу во время воздушных тревог Фото: "Новая почта" меняет правила работы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

"Новая почта" будет приостанавливать работу своих объектов во время воздушных тревог, а также запускает собственную систему мониторинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Алгоритм действий во время тревог

В компании подчеркнули, что безопасность людей является абсолютным приоритетом. При объявлении тревоги все рабочие процессы немедленно останавливаются, а работники переходят к ближайшему укрытию.

"Жизнь и безопасность людей для нас - абсолютный приоритет. В случае объявления воздушной тревоги, независимо от типа угрозы, действует четкий и незыблемый алгоритм: все рабочие процессы немедленно останавливаются, а работники переходят к ближайшему укрытию", - сообщили в "Новой почте".

Чтобы минимизировать влияние вынужденных остановок на скорость доставки, компания заблаговременно реализует следующие меры:

  • привлекает дополнительный персонал;
  • перераспределяет погрузку между объектами;
  • корректирует логистические маршруты;
  • использует дополнительные операционные окна благодаря сокращению комендантского часа.

Децентрализованная модель и безопасность

"Новая почта" также поэтапно переходит на децентрализованную модель фулфилмента.

Она предполагает распределение сделок и товарных запасов между многими площадками по всей стране. Это позволит снизить зависимость от крупных центров и обеспечить непрерывность работы сервиса.

"Поэтому говорить о финальной точке перехода некорректно, ведь мы адаптируем систему в соответствии с безопасной ситуацией и потребностями компании или клиентов", - уточнили в пресс-службе.

Из соображений сохранности географию новейших объектов, размеры продуктов и резервные маршруты в компании принципиально не разглашают.

Россия не прекращает атаки на "Новую почту"

Напомним, в последние недели российские войска систематически наносят удары по логистической инфраструктуре компании в разных регионах Украины.

В частности, 13 сентября РФ в очередной раз атаковала реактивным БПЛА терминал "Новой почты" в Одесской области.

В результате вражеского удара ранения получили два человека, а компания взяла на себя обязательство компенсировать все нанесенные убытки.

Кроме того, в начале сентября россияне нанесли удар ракетой-дроном "Бандероль" по депо и отделению в Днепре. Тогда в результате атаки погиб сотрудник "Новой почты", еще пятеро работников получили осколочные ранения.

Из-за постоянных обстрелов и уничтожения ключевых объектов руководство "Новой почты" решило изменить модель хранения товаров.

Чтобы уберечь имущество клиентов и ритейлеров от повторных атак врага, компания начала превращать свои отделения по всей стране в рассредоточенные склады.

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