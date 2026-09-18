"Новая почта" будет приостанавливать работу во время воздушных тревог

"Новая почта" будет приостанавливать работу своих объектов во время воздушных тревог, а также запускает собственную систему мониторинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Алгоритм действий во время тревог

В компании подчеркнули, что безопасность людей является абсолютным приоритетом. При объявлении тревоги все рабочие процессы немедленно останавливаются, а работники переходят к ближайшему укрытию.

"Жизнь и безопасность людей для нас - абсолютный приоритет. В случае объявления воздушной тревоги, независимо от типа угрозы, действует четкий и незыблемый алгоритм: все рабочие процессы немедленно останавливаются, а работники переходят к ближайшему укрытию", - сообщили в "Новой почте".

Чтобы минимизировать влияние вынужденных остановок на скорость доставки, компания заблаговременно реализует следующие меры:

привлекает дополнительный персонал;

перераспределяет погрузку между объектами;

корректирует логистические маршруты;

использует дополнительные операционные окна благодаря сокращению комендантского часа.

Децентрализованная модель и безопасность

"Новая почта" также поэтапно переходит на децентрализованную модель фулфилмента.

Она предполагает распределение сделок и товарных запасов между многими площадками по всей стране. Это позволит снизить зависимость от крупных центров и обеспечить непрерывность работы сервиса.

"Поэтому говорить о финальной точке перехода некорректно, ведь мы адаптируем систему в соответствии с безопасной ситуацией и потребностями компании или клиентов", - уточнили в пресс-службе.

Из соображений сохранности географию новейших объектов, размеры продуктов и резервные маршруты в компании принципиально не разглашают.